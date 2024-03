Danio Manfredini porta a teatro Napoli la sua storia di Divine

La storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una vita da travestito, andrà in scena a Napoli alla Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione ai Quartieri Spagnoli, sabato 23 e domenica 24 marzo.

Lo spettacolo 'Divine', del regista Danio Manfredini, è ispirato al romanzo "Nostra signora dei fiori", dello scrittore francese Jean Genet che venne scritto nel 1944, nel periodo che lo scrittore passò in carcere a Parigi. Manfredini, cresciuto professionalmente formandosi con César Brie e Iben Nagel Rasmussen e nell'ambito dei centri sociali autogestiti milanesi, ha lavorato a lungo anche in strutture psichiatriche. Sul palco, infatti, porta la storia del giovane francese 'immerso' nell'universo carcerario fatto di celle, corridoi, compagni di sventura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA