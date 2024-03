Assessora municipalità Napoli revocata, Calenda contro Cesaro jr

"Il neo nominato responsabile enti locali di Italia Viva Cesaro jr ha fatto rimuovere con violenza Barbara Preziosi dal suo incarico di assessore municipale secondo il noto stile della famiglia. Abbi pazienza Barbara e vola alto". E' quanto scrive in una nota il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando della revoca dall'incarico di assessore della prima Municipalità di Napoli di Barbara Preziosi.

La decisione sarebbe stata presa da Armando Cesaro, attuale responsabile Enti locali di Italia Viva, con un passato in Forza Italia e figlio di Luigi, a lungo parlamentare, europarlamentare, presidente della Provincia di Napoli ma soprattutto uomo punta dei berlusconiani in Campania.

Contro la revoca di Preziosi si è espresso anche Vincenzo Varriale, dirigente campano di Per-Azione, movimento politico centrista in Campania legato ad Azione Campania, che parla di "metodi da prima repubblica", "basso profilo politico e istituzionale". Secondo Varriale, "sembrerebbe essere d'accordo con questa tesi anche il loro oramai ex presidente di Italia Viva per la città di Napoli Domenico Brescia, che ha rassegnato le dimissioni spiegando di non poter condividere le modalità inerenti la revoca dell'assessore".

Sulle dimissioni di Brescia è intervenuta anche la coordinatrice nazionale di Italia Viva, la senatrice Raffaella Paita, che ha convocato "una riunione con tutte le principali funzioni di partito di Napoli e della Campania. Durante l'incontro abbiamo convenuto, in un confronto positivo, di congelare la situazione prendendoci un po' di tempo e auspicando che ci possa essere una positiva risoluzione della situazione.

Domenico Brescia rappresenta per Italia Viva una figura di fondamentale importanza, che gode della stima di tutto il partito".



