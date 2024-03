Ad Acerra sit-in contro restituzione beni a Pellini

Associazioni ambientaliste in piazza Duomo ad Acerra, per protestare contro la paventata ipotesi di restituzione dei beni confiscati ai fratelli Pellini, condannati in via definitiva per disastro ambientale aggravato negli anni scorsi.

Stamattina il sit-in di volontari, medici e del deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, in vista della sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere sull'efficacia della decisione della Corte d'Appello di Napoli che, a fine giugno, aveva depositato il provvedimento che confermava la confisca, ma in ritardo rispetto ai termini, e quindi contestata dai legali degli imprenditori acerrani. "Lunedì sarà emessa la sentenza - ha detto Borrelli - gli scenari possibili sono due: si potrebbe fare giustizia levando ai Pellini definitivamente le ricchezze accumulate sulla pelle delle persone e dell'ambiente, oppure potrebbe essere compiuta un'oscenità annullando la confisca per errori burocratici. In questo secondo caso assisteremmo ad una delle più gravi ingiustizie mai viste nel nostro territorio martoriato da chi lucra scaricando veleni. Per questo ho interessato della vicenda il Governo con i ministri competenti.

Questa gente dovrebbe essere spogliata di tutto ciò che ha guadagnato con i loro sporchi affari, altro che restituzione dei beni".

Insieme al deputato ed agli ambientalisti, oggi in piazza anche il coportavoce regionale del Sole che Ride, Rosario Visone, a fianco dell'attivista Alessandro Cannavacciuolo e del rappresentante dei medici per l'ambiente Antonio Marfella.





