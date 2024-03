A Capri cede ringhiera di una strada, uomo precipita per 6 metri

Cede una ringhiera di protezione di una strada comunale e un uomo precipita per circa sei metri. E' accaduto ieri sera a Capri dove un 42enne ucraino, in seguito alle sue condizioni, è stato trasferito dall'ospedale dell'isola ad una struttura di Napoli.

La strada comunale dove si è verificato l'incidente collega il centro di Capri con il porto di Marina Grande. La moglie ha subito allertato il commissariato di Polizia e gli agenti sono intervenuti sul posto dove sono giunti anche i sanitari del 118.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a recuperare l'uomo mentre il 118, dopo aver prestato i primi soccorsi, lo ha trasferito all'ospedale Capilupi di Capri.

La polizia è ora all'azione per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato all'incidente.

Probabilmente la staffa metallica della ringhiera di protezione ha ceduto poiché veniva retta da un parapetto in cemento in condizioni fatiscenti.



