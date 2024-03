Manfredi, a Pasqua più turisti a Napoli rispetto al record 2023

"Napoli città prima in classifica per il turismo a Pasqua? Abbiamo numeri estremamente importanti, c'è un incremento di turisti rispetto all'anno scorso che già segnò il record per noi". Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi in intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Manfredi ha parlato anche delle lamentele dei turisti sui pochi taxi in città: "Abbiamo un problema - ha detto - che è stato da noi analizzato, il vero nodo sono i turni serali notturni e quelli festivi. Abbiamo pochi taxi in giro e non si può dare così una risposta alla domanda della clientela".

Il sindaco ha parlato anche dei progetti in corso in città: "Sul Molo San Vincenzo - ha detto - stiamo completando i lavori e i progetti con la Sovraintendenza. I lavori cominceranno nel giro di qualche mese. Abbiamo tanti cantieri che si sono aperti e molti altri che si riapriranno nelle prossime settimane, come quelli nella Galleria, della Villa Comunale. Abbiamo anche i cantieri delle periferie, da Scampia a Ponticelli, che presto saranno aperti. Interveniamo su tutti i polmoni verdi, soprattutto su quelli storici come la Floridiana e il Virgiliano che avevano bisogno di manutenzione da diversi anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA