de Magistris, nel Paese reale c'è voglia di sinistra popolare

Luigi de Magistris ha presentato a Napoli il suo ultimo libro "Voglia di sinistra. Idee per rinnovare la lotta politica', pubblicato da Ponte alle Grazie.

L'ex sindaco di Napoli, nella sala convegni della libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri, ha dialogato con l'avvocato Domenico Ciruzzi e l'attrice Rosaria De Cicco rispondendo anche a tante domande del pubblico presente .

"Nel Paese reale c'è voglia di sinistra, di una sinistra popolare, per la pace, la giustizia sociale, economica ed ambientale, per la fratellanza universale, per la questione morale, tutti valori e principi traditi dalla sinistra istituzionale e di sistema", ha affermato de Magistris.

"Solo dal basso, dai territori, dalle città, dai comuni, dalle lotte, dai bisogni, dai giovani si può costruire un'alternativa alle destre che non può certo venire solo da un'opposizione parlamentare per nulla coerente e poco credibile perché quando ha governato non solo ha tradito i valori della sinistra ma ha mortificato la stessa costituzione antifascista." ha concluso l'ex primo cittadino partenopeo.



