Un uomo dall'apparente età di trent'anni è stato travolto e ucciso da un autoarticolato sull'A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune Irpino di Venticano. La vittima camminava a piedi lungo la carreggiata, in direzione Napoli, probabilmente dopo essere rimasto in panne.

Accertamenti sono in corso da parte della Polstrda di Grottaminarda.

Su disposizione della Procura di Benevento la salma è stata trasferita in ospedale nel capoluogo sannita.



