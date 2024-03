Per le aree interne previste oltre 10mila assunzioni in tre mesi

BENEVENTO, 19 MAR - Per il trimestre marzo-maggio 2024 sono previste oltre seimila assunzioni in provincia di Avellino e più di quattromila in provincia di Benevento.

Lo rende noto l'Azienda speciale "Valisannio" della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

L'incremento in termini occupazionali, rilevato nelle due province rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (in valori assoluti + 200 ad Avellino e + 150 a Benevento) rappresenta un segnale positivo del sistema produttivo.

In entrambe le province le entrate previste si concentreranno nel settore dei servizi (59% ad Avellino, 61% a Benevento). In particolare, delle 2.080 assunzioni previste nel mese di marzo di quest'anno per la provincia di Avellino, 870 sono riservate ad operai specializzati, 650 ad impiegati appartenenti alle professioni commerciali e servizi e il 19,8% (410) a dirigenti ed appartenenti alle professioni con elevata specializzazione.

In provincia di Benevento, delle 1.430 assunzioni il 37,5% (540) è destinato ad operai specializzati, il 28,2% (400) ad impiegati appartenenti alle professioni commerciali e servizi e il 25,8% (370) a dirigenti e professioni altamente specializzate.



