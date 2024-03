"Solidarietà ad Antonio Decaro. Un grande sindaco che ha fatto della lotta all'illegalità la via maestra della nuova Bari. No ai tentativi strumentali di oscurare il suo lavoro: i sindaci operano in prima linea e meritano di essere difesi". Lo afferma su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA