Napoli: Calzona, la squadra credo si sia ritrovata

"Oltre all'orgoglio abbiamo messo qualità, siamo stati in partita fino all'ultimo e abbiamo concesso solo 10 minuti dall'Inter, ma non si può pensare di venire a Milano e non concedere niente. Abbiamo fatto un'ottima gara. Ci abbiamo provato fino all'ultimo, è stata dura perché l'Inter ti mette alle corde: hanno combinazioni nello stretto che ti fanno correre all'indietro, forse è mancata lucidità sotto porta. Ma la squadra credo si sia ritrovata". Lo ha detto il tecnico del Napoli Francesco Calzona, intervistato da Dazn dopo la gara contro l'Inter.

"Le vicissitudini di quest'anno hanno influito sulla crescita dei ragazzi, cambiare tre allenatori e venire da campionati stranieri non aiuta - ha proseguito -. Ma i ragazzi stanno crescendo, io sono contento e vedo una crescita giornaliera, ci torneranno molto utili. Abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra perché fa preparazioni alle partite e recuperi ci siamo allenati poco. Avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap, però non c'è tempo. Magari dalla ripresa cercheremo di mettere dentro altro: è solo questione di tempo", ha concluso.





