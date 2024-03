Autonomia: De Luca, "è davvero in gioco l'unità del Paese"

"C'è un'iniziativa che sta crescendo in Italia e che deve crescere ancora di più. Abbiamo registrato nelle ultime settimane prese di posizione molto importanti delle Conferenze episcopali nel nostro paese, di quella della Campania, credo anche la Sicilia ma anche le conferenze episcopali del Nord cominciano a muoversi. Credo che stia crescendo e dovremo lavorare molto in questa direzione, un movimento di opinione nelle Università, fra le giovani generazioni. Dobbiamo svegliarci perché davvero è a rischio l'unità del paese, oltre che il futuro del Mezzogiorno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'iniziativa promossa dalla Flc-Cgil Campania alla Rotonda Diaz in occasione dell'arrivo del camper contro l'autonomia differenziata.

"Abbiamo prime scadenze - ha precisato De Luca - alle quali dobbiamo tentare di rispondere nella maniera più forte possibile, abbiamo promosso come Regione Campania una manifestazione forte a Roma e uno dei due obiettivi era la difesa dell'unità nazionale e il contrasto alla autonomia differenziata. Noi diciamo all'Italia che dobbiamo combattere su due fronti: contro l'autonomia differenziata ma anche contro il centralismo burocratico che sta dilagando oggi in Italia, quindi le riforme sono indispensabili ma la nostra linea è: burocrazia zero, non rottura dell'unità nazionale". "Ci sono tanti campi - secondo De Luca - nei quali possiamo modernizzare l'Italia, sburocratizzare il nostro paese: tutti i pareri ambientali, le competenze che riguardano i piani paesaggistici, le competenze che riguardano le aree portuali, il dragaggio dei porti. Ci sono mille cose sulle quali noi possiamo modernizzare in Italia senza spaccare il Paese. Mi auguro che almeno su due punti noi riusciamo ad ottenere un risultato, perché qui davvero ci giochiamo l'unità d'Italia. Mi riferisco alla sanità e alla scuola".

"Se va avanti questa ipotesi di autonomia differenziata - ha aggiunto De Luca - saranno autorizzate le regioni più ricche a fare contratti integrativi regionali per la sanità e per la scuola. Ciò vuol dire che se c'è carenza di personale medico sanitario, oltre i contratti nazionali, come è oggi, una Regione in autonomia differenziata può varare anche contratti integrativi regionali, cioè aggiungere ai contratti nazionali tremila euro al mese per i medici, gli infermieri, il personale amministrativo. Questo significherebbe la morte del Sud, perché avremmo un altro fiume di dipendenti della sanità pubblica che andrebbero al nord. Pensiamo alle aree interne, noi facciamo fatica quando facciamo i concorsi per coprire i ruoli negli ospedali nelle zone periferiche. E' chiaro se c'è una regione che ha disponibilità finanziaria e mette sul piatto tremila euro in più al mese, riesce a coprire anche questi bisogni. Le regioni del sud che fanno? Allora dobbiamo stare attenti perché davvero qui è in gioco l'unità del nostro Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA