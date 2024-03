A Comicon evento speciale sulla nuova serie Hazbin Hotel

L'evento speciale dedicato alla serie animata più amata e scorretta del momento, Hazbin Hotel, con i doppiatori italiani della serie Prime Video che mostreranno per la prima volta nuovi contenuti esclusivi. E' questa una delle novità in arrivo per l'edizione 2024 di Comicon Napoli, che torna alla Mostra d'Oltremare dal 24 al 28 aprile.

Gli organizzatori hanno comunicato oggi altri eventi della 24/a edizione, tra cui i festeggiamenti per i 50 anni di Dungeons & Dragons con Frank Mentzer, ma anche l'incontro con Yasumi Matsuno, autore e game designer, noto per il suo lavoro su Final Fantasy.

Hazbin Hotel è la serie animata del momento, la più amata, discussa, scorretta e virale, e sarà a Comicon con i doppiatori che incontreranno il pubblico per raccontare com'è stato prestare la voce ai personaggi della serie. Creata dall'animatrice, regista e produttrice Vivienne Medrano, Hazbin Hotel debutta nel 2019 su YouTube con un episodio pilota che totalizza 32 milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi, per poi superare i 100 milioni. La serie racconta la storia di Charlie, principessa dell'Inferno, che persegue l'arduo scopo di riabilitare i demoni per ridurre in maniera pacifica la questione del sovrappopolamento nel suo regno. Per mettere fine allo sterminio annuale imposto dal Paradiso, apre un Hotel dal quale spera che i clienti 'facciano il check out', dando prova che le loro anime possono essere redente.

In occasione del 50° anniversario del gioco di ruolo Dungeons & Dragons arriva a Comicon Frank Mentzer, figura leggendaria del mondo di D&D, autore di alcune delle edizioni più vendute del gioco. La sua opera più iconica è il manuale noto come "Scatola rossa", che ha reso il gioco accessibile a un pubblico vasto e diversificato. Mentzer parteciperà ad alcuni eventi e panel dove racconterà aneddoti sulla genesi di D&D. Ai 50 anni di D&D sarà dedicata anche una mostra.

Quest'anno c'è anche l'esordio a Comicon per Yasumi Matsuno, autore e game designer giapponese, noto per aver lavorato a Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, alla serie Tactics Ogre, e alla storia e al concept originale di Final Fantasy XII.



