Champions: Xavi, col Napoli serve una notte magica

"C'è la Champions, siamo pronti, motivati, c'è entusiasmo. Da 4 anni non entriamo nei quarti e quindi è un'opportunità importante. Giochiamo contro un avversario forte di fronte ai nostri tifosi e c'è bisogno di una notte magica". Lo ha detto il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale contro il Napoli in programma domani in Spagna dopo l'1-1 dell'andata.

"Il Napoli - ha detto Xavi - forse non è nel miglior periodo ma ha la stessa base dell'anno scorso e sono campioni d'Italia, ora è una squadra migliorata col nuovo allenatore, sono più solidi, dentro la partita, dinamici. Noi siamo stati migliori del Napoli all'andata e dovremo dimostrarlo anche in casa.

Domani giochiamo allo stadio Olimpico che dovrà essere simile al Camp Nou, avremo bisogno dei tifosi, devono trasformare lo stadio in una pentola a pressione". Sulla squadra di Calzona, Xavi ha spiegato che "sarà un Napoli coraggioso - ha detto - farà pressione in alto, cercherà il possesso, simile a ciò che cerchiamo noi, quindi sarà una partita aperta e bella. Loro vanno in attacco, tagliano la pressione. Mi piacciono molte cose del Napoli, le sue individualità come quelle dei tre attaccanti che sono di grande livello, un livello top in Europa. Come difendono, come pressano. È una squadra che parte sempre dal basso, che vuole giocare a calcio, molto simile a noi. Calzona ha migliorato la squadra".



