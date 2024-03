Palazzo a rischio crollo, evacuate 15 famiglie nel Napoletano

Caduta di calcinacci e degrado diffuso: per questo è stato evacuato un palazzo a Torre del Greco. Quindici le famiglie sgomberate.

Tutto è partito da una segnalazione di un residente ai vigili del fuoco; era preoccupato per lo stato complessivo dello stabile posto nella prima parte di via Nazionale, per il quale erano già stati deliberati dall'assemblea condominiale lavori di ristrutturazione. Nonostante questo, una volta giunti sul posto vigili del fuoco e tecnici del Comune non hanno potuto fare altro che constatare le condizioni complessive dell'immobile ed ordinare lo sgombero dei residenti e la temporanea inibizione delle cinque attività commerciali poste fronte strada. Già realizzati un ponteggio per evitare che la caduta di pietre possa causare danni a cose e persone (questo ha consentito di garantire la riapertura dei negozi) e una serie di puntellamenti di sicurezza in attesa dell'avvio degli interventi già programmati ma non ancora cominciati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA