Flash mob in bici a Napoli contro nuovo codice della strada

Hanno scelto il Corso Umberto di Napoli, dove sono morti pedoni investiti da auto, i promotori del flash-mob che in bici hanno protestato contro il nuovo codice della strada proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini.

'' La riforma viene proposta "per salvare vite in strada" - spiegano in un volantino i partecipanti - ma nella sostanza prefigura il persistere della strage. Infatti, limita pesantemente l'autonomia di azione delle amministrazioni comunali, attacca e depotenzia ZTL, aree pedonali, sosta regolamentata, controlli elettronici e mobilità ciclistica.

Misure che ci allontanano dagli obiettivi del Piano Sicurezza Stradale 2030 ".

Prima di raggiungere in corteo Piazza del Plebiscito, per consegnare un documento al Prefetto con le loro richieste, i partecipanti hanno provocatoriamente percorso un tratto della pista ciclabile cittadina interdetta da barriere di new jersey, portando in spalla le bici.

''Le principali cause di morte sono (secondo l'Istat) - si legge nel volantino - l'eccesso di velocità, la guida distratta e la mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti. Queste cause non vengono prese in considerazione dalle proposte del ministro per quello che abbiamo ribattezzato " Nuovo codice della strage" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA