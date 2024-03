Manfredi a Port'Alba incontra i librai

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a Port'Alba alla presentazione del libro di Gianluca Passerelli "Stati uniti d'Europa: un'epopea a dodici stelle", ha incontrato i rappresentanti dell'Associazione dei librai presieduta da Alfredo Mazzei. L'associazione, recentemente costituita, riunisce i librai della storica strada del centro antico allo scopo di promuovere ogni utile iniziativa per la rinascita di Port'Alba. Si avvale del sostegno del sindaco e dell'amministrazione che, attraverso un apposito tavolo, è impegnata per garantire il controllo, la sicurezza e la vivibilità dell'area.

In occasione dell'incontro e stata donata una targa alla Pizzeria Port'Alba, la più antica pizzeria di Napoli ancora in attività.

Presenti, tra gli altri, le assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e all'Istruzione Maura Striano e la vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino.





