De Luca, tempo perso sull'accordo di coesione è un delitto

"Il Governo ha siglato l'accordo di coesione con l'ultima regione che non lo avevo ancora firmato ed il Sud, tranne la Calabria, aspetta". Lo ha detto Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento social del venerdì precisando che la Campania ha un impegno di spesa "pari all'84 per cento" e, per quanto riguarda i pagamenti, "siamo al 50 per cento".

"Io sono per continuare a combattere per la dignità di Napoli e della Campania e per il rispetto delle leggi", ha aggiunto De Luca che, dice, non si arrenderà. "In Campania gli impegni di spesa sono per opere strutturali e ribadisco che la Regione Campania è oggetto di una discriminazione politica. Bloccare 6 miliardi di euro è un delitto verso la nostra comunità", ha detto ancora.

"Ho sorriso quando ho sentito la Meloni in Abruzzo dire che il Governo si caratterizza per la rapidità delle decisioni.

Gesù, Giuseppe e Maria...", ha aggiunto, sottolineando che quello con la Campania doveva essere il primo accordo di coesione da sottoscrivere e che dopo lo sblocco da parte del Governo ci sarà il passaggio al Cipes.

"Per alcuni amministratori un anno e mezzo di tempo perso è un sospiro, per me anche una sola ora persa nella decisione è un delitto", ha detto. "A me le ore che passano bruciano sulla pelle. Ci faranno penare un po' ma alla fine arriveremo al nostro obiettivo".



