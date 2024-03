Autorità Gestione Campania, 'governo mostri dati spesa Regioni'

"Da parte del Dipartimento della Coesione viene diffusa una nota con dati diversi da quelli pubblicati dalla Ragioneria dello Stato. La spiegazione è semplice. La Ragioneria dello Stato carica i dati partendo dall'anno 2000 (24 anni fa) ed estrapola poi solo il dato relativo alla programmazione 2014/2020". E' quanto si legge in una nota dell'Autorità di gestione della Regione Campania.

"Premesso che tale programmazione si conclude a dicembre 2025 (tra quasi due anni), si invita la Presidenza del Consiglio a rendere immediatamente pubblici i dati di spesa di tutte le Regioni d'Italia in relazione alla programmazione 2014/2020.

Sarebbe un atto minimo di correttezza per rendere omogeneo ogni giudizio sulla capacità di spesa delle stesse Regioni, si sottolinea.



