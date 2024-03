Ok Cabina regia a progetti cantierabili e strategici Bagnoli

La Cabina di regia per gli indirizzi strategici e il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli ha approvato i progetti cantierabili e strategici per il territorio. Lo precisa una nota al termine della riunione che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Fitto, e a cui hanno partecipato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, assieme al sottosegretario alle infrastrutture Ferrante; i rappresentanti del ministero della cultura; il Sindaco del Comune di Napoli in qualità di commissario straordinario del Governo Manfredi; e l'Ad di Invitalia Mattarella. Assente la Regione Campania.

Durante la riunione, il Commissario straordinario ha presentato il fabbisogno finanziario aggiornato degli interventi di bonifica e rigenerazione urbana di Bagnoli, corredato da schede tecniche di intervento che evidenziano la cantierabilità dei progetti.

Gli interventi, inseriti nel Piano di rigenerazione urbana e di risanamento ambientale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2019, riguardano la realizzazione dei lavori di bonifica a terra, la realizzazione di infrastrutture e gli interventi di rigenerazione urbana, il risanamento marino comprensivo della rimozione della colmata, rispetto al quale saranno valutate ipotesi alternative che prevedono una rimozione parziale. La Cabina di regia, si legge ancora nella nota, ha preso atto che i progetti risultano rapidamente cantierabili e di natura strategica, ne ha approvato le schede tecniche e chiesto al Commissario di inviarle formalmente alla Regione Campania e al Ministero per la Coesione. Il ministro Fitto si è detto "molto soddisfatto, ringrazio il Sindaco di Napoli, Manfredi, nella sua qualità di Commissario straordinario, l'amministratore delegato di Invitalia Mattarella, e gli altri ministri interessati che hanno consentito la realizzazione di questo primo importante risultato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA