Malagò e Mastella inaugurano nuovo pattinodromo di Benevento

"E' una bella giornata e vanno fatti i complimenti al sindaco e alla sua amministrazione per essere stati bravi a recuperare un'area abbandonata su cui ora è stata realizzata questa nuova struttura. Queste occasioni mi mettono di buon umore e mi danno energia". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò inaugurando a Benevento, insieme al sindaco Clemente Mastella, il prefetto Carlo Torlontano e le autorità, il nuovo pattinodromo, intitolato alla memoria della campionessa sannita di pattinaggio Miriam Castelluzzo.

"Soddisfatto per tutti i cittadini ma, soprattutto per i giovani - ha poi aggiunto il sindaco Mastella - che ora potranno usufruire di questa struttura sportiva. Come amministrazione, abbiamo avuto la cocciutaggine di portare avanti questa opera, unica sia in città che in provincia, e che, come mi ha promesso Malagò, ospiterà iniziative di rilievo nazionale per gli sport rotellistici".



