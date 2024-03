Napoli: domani verifica condizioni Osimhen, non è infortunato

Victor Osimhen non ha saltato l'allenamento di gruppo di oggi a causa di un infortunio, ma solo per un fastidio che ha spinto lo staff a fargli svolgere allenamento semplice in palestra. Lo apprende l'ANSA da fonti del Napoli.

Domani si verificherà la condizione dell'attaccante, che però non sembra a rischio per il match di venerdì contro il Torino.

Intanto una buona notizia per il Napoli è che il bomber azzurro non partirà più per gli Usa per l'amichevole della Nigeria contro l'Argentina, prevista a Los Angeles il 26 marzo. Saltato quell'impegno, la Federcalcio nigeriana ha spiegato che in quella data organizzerà un altro test amichevole ma in Europa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA