Spari in strada a Fuorigrotta, nessun ferito

Spari in strada a Fuorigrotta, a Napoli, intorno alle 19, quando in zona circolavano decine di persone: nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Sul posto, una zona molto popolata in via delle Scuole Pie, sono intervenuti i carabinieri di Bagnoli. Secondo una prima ricostruzione gli spari sono stati esplosi da due persone a bordo di uno scooter. Non è ancora chiaro se avessero preso di mira qualcuno o se si sia trattato di un episodio intimidatorio, una 'stesa', da ricollegare alle tensioni tra i gruppi criminali che si contendono, tra l'altro, il controllo delle piazze di spaccio in questo quadrante della città Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, che stanno indagando per chiarire dinamica e matrice dell'episodio.





