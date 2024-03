E' stato ferito con un'arma da taglio l'uomo colpito più volte all'addome ed al torace nella serata di ieri nella zona dell'Arenella a Napoli. Lo rendono noto i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione e del nucleo operativo Vomero. La prognosi è di 30 giorni ma al momento rimane ricoverato in osservazione. Dinamica e luogo dell'evento non sono ancora chiari e per questo ci sono indagini in corso.



