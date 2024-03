De Luca, siamo in battaglia, è il destino del Sud

"Dobbiamo combattere. Il destino di noi meridionali non è mai di serenità, di lavoro tranquillo, per noi non esistono le passeggiate nei prati fioriti, per noi la vita è un po' come tanti nostri territori delle aree interne, è aspra e dura. Siamo in battaglia e siamo molto motivati e fiduciosi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb.

"Ormai in Italia lo spirito di patria si è perduto, quello che ha portato al Risorgimento - Al sud non sarà riservata nessuna attenzione e solidarietà. Quello che avremo sarà solo quello che conquisteremo con le nostre forze e con tutta la dignità che dobbiamo mettere in campo e non perdere mai. Siamo in battaglia e siamo molto motivati e fiduciosi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA