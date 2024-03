Caracas, esce la colonna sonora del film firmata D'Erasmo

Dal 1 marzo è disponibile in digitale (https://orcd.co/caracas-ost), edita da Edizioni Curci e firmata dal compositore e polistrumentista Rodrigo D'Erasmo, la soundtrack di caracasa, il film di Marco D'Amore nelle sale dal 29 febbraio.

Tratta dall'opera letteraria Napoli Ferrovia di Ermanno Rea, la pellicola ha come protagonisti Toni Servillo, Marco D'Amore e Lina Camélia Lumbroso e racconta le anime di Napoli attraverso gli occhi di uno scrittore quasi ottantenne tornato nella sua città dopo molti anni. Il film è una produzione Picomedia, Mad Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Soggetto e sceneggiatura sono di Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio.

"Caracas è un film impossibile da inserire in una sola categoria - spiega Rodrigo D'Erasmo -. È un lavoro potente, coraggioso intenso e necessario. Unico nel suo non/genere.

Racconta una Napoli inedita ed io ho tentato di darle un suono unendone tutte le derivazioni culturali e musicali che abbraccia con l'intento di comporre una musica che raccontasse i Sud del mondo. Che mettesse in dialogo il bacino del Mediterraneo con tutta la sua ricchezza e la sua varietà di suoni, colori, sapori ma gettando uno sguardo oltre oceano, a quel Sud America che il titolo evoca e che a me è tanto caro per ragioni di nascita e cultura. Con Marco partimmo da una suggestione brasiliana: Manhã de Carnaval, un brano meraviglioso della mia terra tratto dall'Orfeo Negro, un film seminale della tradizione cinematografica sudamericana. Alla fine nel film questo brano non compare neppure, ma mi è molto servito come faro in questa ricerca che mi ha fatto approdare al porto di Napoli ma dopo un lungo viaggio sonoro che da Caracas mi ha portato a Rio de Janeiro, e poi a Tunisi, Tangeri, Valencia, Marsiglia e Palermo.

Ecco Caracas è Napoli, ma è anche molto altro e così credo e spero sia la musica che ho composto per lui. Un viaggio sonoro che vuole unire popoli, terre, persone, storie di vita di fede e d'amore".



