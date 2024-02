Riciclaggio, giro d'affari da 2,6 miliardi e 6mila clienti

Avrebbe riciclato ben 2,6 miliardi di euro l'organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza che, nel Napoletano, ha eseguito otto arresti. I finanzieri hanno sequestrato complessivamente beni per 25 milioni di euro tra cui quindici immobili a Vilnius (di cui due appartamenti di lusso siti nel centro storico, due alberghi e un bar-ristorante), quattro immobili a Riga (di cui due appartamenti di lusso), una villa ad Ercolano con piscina e campo di calcio, un immobile a Portici, un immobile a Como e uno yacht. Stimati in circa seimila i 'clienti' della banda. E' in corso la conferenza stampa con il procuratore Gratteri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA