Marketing sul web e un e-book per promuovere il riciclaggio

I 'servizi finanziari' della centrale di riciclaggio internazionale sgominata a Napoli erano pubblicizzati su siti web e accessibili persino mediante una app. Modalità di promozione estremamente spregiudicate secondo il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, coordinato dal colonnello Paolo Consiglio: chi si rivolgeva all'organizzazione - seimila i 'clienti' tra persone fisiche e società - era ben consapevole, secondo gli investigatori, dell'illegalità delle operazioni proposte.

La centrale, individuata dalla Guardia di finanza partenopea al termine di indagini che hanno coinvolto - sotto il coordinamento di Eurojust - le procure di Napoli, Lecce, Riga e Vilnius, ruotava intorno a Michele Scognamiglio, un cinquantenne napoletano residente in Lettonia. Scognamiglio è stato bloccato dai finanzieri appena dopo il suo sbarco da un volo proveniente da Riga. Il 50enne avrebbe anche prodotto un vero e proprio 'manuale', pubblicato sotto forma di e-book, contenente suggerimenti sulla costituzione di società estere, conti correnti offshore e carte anonime. Sul sito web https://trustcomfinancial.com/portal/it/home venivano illustrati i servizi offerti: conti correnti privati finalizzati alla gestione del risparmio e conti correnti business per liberi professionisti e aziende. E la vasta gamma di servizi agli utenti poteva essere interamente online, anche mediante un'app che poteva essere scaricata su App Store e Google Play.

C'era anche un centralino ad assistere i clienti h24. Le attività venivano pubblicizzate su vari siti web dai nomi eloquenti (paradisi-fiscali.org, simanonima.com, cartadicreditoanonima.eu e altri): servizi di 'consulenza fiscale personalizzata e internazionale' finalizzati all'apertura di società offshore, di conti correnti esteri e di carte anonime, le cosiddette "freedom card", grazie alle quali era possibile effettuare operazioni non tracciabili.



