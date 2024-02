Maltempo: da stasera allerta in Campania, in arrivo la pioggia

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 20 di stasera, venerdì 23 febbraio, alle 20 di domani, sabato 24 febbraio.

Si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità". La perturbazione transiterà prima sui quadranti settentrionali della regione dove i fenomeni tenderanno a divenire isolati o locali dal mattino di domani per poi permanere sui quadranti centrali e meridionali dove tenderanno a divenire isolati solo a partire dal pomeriggio di domani". Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. Nella giornata di oggi, come da avviso diramato ieri, proseguirà invece il vento forte con raffiche e il conseguente mare agitato con mareggiate.





