Mare mosso, collegamenti difficili nel golfo di Napoli

Il progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche nel golfo di Napoli, caratterizzate da forte vento da Sud/Sud Est e mare molto mosso, sta causando la sospensione di numerosi collegamenti marittimi per le isole partenopee.

Da qualche ora risultano sospese quasi tutte le corse degli aliscafi da Molo Beverello e Pozzuoli per Ischia e Procida; annullate anche alcuni collegamenti per Procida effettuati dalle navi traghetto.

Secondo le previsioni le condizioni del mare potranno subire un ulteriore peggioramento per il pomeriggio e la serata con possibili ulteriori cancellazioni di corse; consigliabile dunque informarsi circa la regolarità dei servizi marittimi prima di mettersi in viaggio.



