Liverani, contro il Monza come se fosse l'ultima spiaggia

"Dobbiamo giocare come se quella con il Monza fosse l'unica partita che abbiamo, tirando tirare fuori il massimo per vincerla. Tredici partite sono un terzo del campionato, non penso che i miei calciatori possano abdicare per un periodo così lungo della stagione. È da un po' che questa squadra arriva alla partita pensando che sia l'ultima chance, dobbiamo credere che sia una gara fondamentale per riaccendere qualcosa dentro di noi. Dobbiamo pensare di poter prendere qualcosa in ogni partita, con un bel risultato possiamo riaccendere l'entusiasmo dei ragazzi che mentalmente non vincendo sono negativi. Un episodio positivo e una vittoria ci può dare qualcosa in più per il prosieguo e dobbiamo fare di tutto per trovare ciò nella gara di domani". Così Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, ha presentato la sfida di domani contro il Monza, suo secondo impegno in panchina dopo essere subentrato a Pippo Inzaghi.

"È stato molto importante aver fatto una settimana piena di lavoro. Qualche giocatore ha fatto una settimana intensa e ha dato segnali importanti. C'è possibilità e tempo per tutti, la disponibilità e la volontà dei ragazzi di prendersi la maglia da titolare deve esserci tutti i giorni poi ogni settimana cercherò di fare la formazione migliore consapevole che avendo a disposizione cinque cambi chi entra può cambiare la partita ed essere decisivo. Per fare qualcosa di positivo c'è bisogno di tutti, a prescindere dal minutaggio che avranno a disposizione", ha ricordato.



