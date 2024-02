Autonomia: Paita (Iv) a Napoli, città rischia prezzo altissimo

"In una discussione sull'autonomia che sta dividendo il Paese e lo sta mettendo a rischio nella propria unità, Napoli rischia di pagare un prezzo altissimo da queste divisioni". Lo ha detto Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva, all' incontro "Napoli al centro", promosso da Iv. "Siamo qui innanzitutto per dire che non accetteremo quell' idea di Paese" ha spiegato Paita " E siamo qui per dire che Napoli ha enormi e grandissime potenzialità e che troverà Italia Viva al fianco di una citta' straordinaria che, per esempio, anche nell' ambito portuale può davvero fare la differenza".



