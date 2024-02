Trasporti: Anm, in prefettura vertice richiesto dai sindacati

Una riunione, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per l'espletamento della procedura di "raffreddamento e conciliazione dei conflitti" richiesta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dipendente di Anm si è svolta oggi nella Prefettura di Napoli.

All'incontro hanno partecipato rappresentanti della Regione Campania e del Comune di Napoli, nonché i delegati delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisa, Faisa Confail, Orsa Trasporti, Usb.

Durante la riunione, si legge in una nota della prefettura, è stata condivisa unanimemente dagli enti ed organizzazioni convocati la possibilità di valutare di rinunciare alla messa a gara dei servizi di trasporto pubblico attualmente svolti da Anm nell'ambito del comune di Napoli e di optare per un affidamento in house in favore della stessa municipalizzata del Comune, attualmente affidataria del servizio, mettendo in attuazione tutti i percorsi legislativi e amministrativi necessari.

Tale scelta, si legge ancora, potrebbe essere coerente con le finalità di "garantire un trasporto pubblico locale nel capoluogo partenopeo moderno ed efficace".

Le organizzazioni sindacali hanno, pertanto, dichiarato di revocare lo stato di agitazione in atto.



