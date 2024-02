Prefetto Napoli, prevenzione efficace con interdittive antimafia

Il numero delle interdittive antimafia sta aumentando "il numero delle interdittive - e di questo ringrazio la struttura della prefettura, e tutti coloro che collaborano con la prefettura - c'è un rinnovo di attenzione e di efficienza nell'attività preventiva. Il numero delle interdittive è aumentato non perché c'è una maggiore invasività della criminalità, ma perché lo strumento preventivo è diventato più efficiente in quanto c'è una particolare attività di studio e motivazione all'interno della Prefettura. Nell'anno in corso sono state emesse 37 interdittive e 1597 liberatorie, le quali ultime testimoniano la forte presenza di imprese che lavorano sul mercato in legalità". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenendo, a Napoli, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario al Tribunale amministrativo regionale della Campania.

La percentuale delle imprese colpite da interdittiva, in provincia di Napoli " è del 2,85%. In conclusione, dal 2014, abbiamo avuto una serie di strumenti di accompagnamento che hanno avuto la capacità di creare un grande senso di efficienza dell'impresa, anche con la possibilità di commissariare il singolo contratto mantenendo i livelli occupazionali. Tali misure di tutela sono in atto presso due società, per un totale di circa 20 contratti", ha aggiunto il prefetto precisando che "attraverso la nomina del controllore giudiziario, l'Autorità Giudiziaria vigila sull'operato dell'azienda che continua la propria attività, così salvaguardando i livelli occupazionali".

"Infine, si stanno svolgendo una serie di attività, anche in sintonia con l'orientamento giurisdizionale del Tar, affinché - ha concluso - da una parte sia garantita la stretta legalità e dall'altra la libera concorrenza sul mercato".



