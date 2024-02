Cresce presenza indiana in Titagarh-Firema, arriva Amber

Nuovi capitali, ma sempre di provenienza indiana, per la Firema, azienda casertana che produce carrozze ferroviaria le cui quote di maggioranza sono di proprietà di Titagarh Rail Systems Limited, altra multinazionale indiana che nel 2015 salvò dal fallimento Firema, per poi rilanciarla. Il gruppo Amber, leader in India nella produzione di beni di consumo durevoli, elettronica e sottosistemi ferroviari, con 29 impianti di produzione, 14.000 dipendenti e una capitalizzazione di mercato di quasi 1,7 miliardi di dollari, investirà congiuntamente con Titagarh oltre 20 milioni di euro in Firema; previsto anche un investimento di minoranza da parte dell'attuale presidente di Firema, Luigi Traettino, che ha sottoscritto circa il 2% del capitale dell'azienda. Grazie poi al Fondo Salvaguardia Imprese, promosso dal Mimit e gestito da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa, che era già precedentemente entrata nel capitale sociale di Firema a settembre 2022, integra il suo investimento con ulteriori 17 milioni di euro. "L'impegno di Amber e del gruppo Titagarh - ha commentato Luigi Traettino, presidente di Firema - ci rafforza ulteriormente. Sono molto contento che il governo italiano, attraverso Invitalia, abbia riconosciuto l'importanza di questa impresa e il valore che essa apporta al territorio e al Sud Italia".

Firema ha un portafoglio ordini di quasi 1 miliardo di euro per la produzione di nuove carrozze e ha una capacità di produrre fino a 240 carrozze all'anno; l'azienda ha recentemente firmato un contratto quadro per la progettazione e la fornitura di 370 carrozze letto a Trenitalia per 732 milioni di euro, in consorzio con Skoda, oltre ai treni per la regione Lazio. Ora le due aziende indiane sosterranno congiuntamente la crescita di Firema.



