I tifosi del Napoli a Calzona, 'arriva Hamsik? 'Vediamo'

"Vediamo"; questa la risposta di Francesco Calzona ai tifosi del Napoli all'esterno dell'Hotel Britannique al termine della lunga riunione tra il neo tecnico e il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis.

L'allenatore è infatti arrivato dalla Slovacchia con l'ex capitano azzurro che ha smesso di giocare e oggi fa il team manager della nazionale della Slovacchia, allenata proprio da Calzona.

I due hanno 'firmato' la qualificazione della nazionale agli Europei e fu proprio Hamsik a chiamare Calzona per la panchina della nazionale, convincendo la federazione sulle qualità dell'allenatore italiano. Hamisk è a Napoli perché proprio con Calzona aveva deciso di venire a vedere domani la sfida della Champions League contro il Barcellona e nelle ultime 48 ore è stato anche tentato dal presidente De Laurentiis a tornare in città e lavorare insieme a Calzona. Finora ha ringraziato ma declinato l'offerta, perché dopo la fine della sua carriera di calciatore vive in Slovacchia. Hamsik resta però legato al Napoli, come ha dimostrato anche ieri postando sui social la foto di Calzona sul sito web del Napoli con la scritta "benvenuto mister". Il tecnico lascia quindi aperta la possibilità che De Laurentiis provi a convincere nuovamente Hamsik a tornare a Napoli.

Calzona, intanto, ha lasciato l'hotel di Corso Vittorio Emanuele per andare a Castel Volturno dove dirigerà il suo primo allenamento della squadra a 24 ore dalla sfida di domani contro i catalani.



