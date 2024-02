"Grazie ho già risposto sull'autonomia differenziata". Il segretario del Pd, Elly Schlein, a Vasto (Chieti) per sostenere la candidatura di Luciano D'Amico a presidente della Regione alle elezioni del prossimo 10 marzo, non risponde ad una domanda specifica dei giornalisti sulla sua posizione in merito agli insulti di Vincenzo Di Luca alla premier Giorgia Meloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA