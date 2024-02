Urso a stati generali nautica, verso legge quadro Blue Economy

Tre date da ricordare: il 20 dicembre 2023, giornata di approvazione del Ddl sul made in Italy che fissa l'appuntamento del 15 aprile di ogni anno per celebrare la giornata nazionale del made in Italy, e poi il 20 febbraio prossimo quando entrerà in vigore il finanziamento per la sostituzione di motori marini endotermici con motori ad alimentazione elettrica. Questo quanto emerso agli stati generali della nautica da diporto, organizzati a Napoli nella Mostra d'Oltremare da Afina nell'ambito del Nauticsud che hanno avuto oggi ospite, in video collegamento, il ministro Adolfo Urso.

"Il provvedimento sul Made in Italy è esecutivo - ha detto Urso -, e affronta i problemi generali delle imprese di eccellenza; per la nautica vi sono, in particolare, misure di semplificazione e accelerazione che il comparto merita. C'è un fondo di 3 milioni di euro per la rottamazione dei motori nautici endotermici e per l'acquisto di propulsori elettrici, valido per tutto il 2024. E ancora: la riduzione ad appena 7 giorni dei termini per il rilascio della licenza di navigazione per le imbarcazioni nuove, anziché i 70 previsti in precedenza, è altro passaggio importante che ci rende più competitivi.

Un'altra norma semplifica l'immatricolazione non obbligatoria dei natanti inferiori ai 10 metri qualora i proprietari desiderino navigare oltre le 12 miglia dalla costa: si evita la concorrenza di Paesi dall'altra parte dell'Adriatico".

Ha detto il presidente di AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica), Gennaro Amato, rivolto al ministro: "Finalmente qualcosa si muove e siamo felici di poter interloquire anche con lei sulle problematiche della nautica dopo gli incontri con Musumeci e Santanchè. Le chiedo un appuntamento al suo Ministero per confrontarci su strade comuni". E la risposta di Adolfo Urso è positiva. "Va introdotta una proposta di legge per la patente di civiltà e sicurezza in mare - ha affermato Amato - un patentino che consenta con le piccole imbarcazioni anche la navigazione entro le 41 miglia dalla costa, ma che metta ordine e sicurezza in mare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA