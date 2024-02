Prelievo multiorgano a Caserta, 'salvate diverse vite'

Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta su una donna di 75 anni, che ha donato il fegato, i reni e le cornee, dopo l'accertamento di irreversibilità delle funzioni cerebrali da parte della commissione medica.

La donna era ricoverata nell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, dopo accesso al Pronto Soccorso per emorragia cerebrale. Dopo la diagnosi preliminare di morte cerebrale, è iniziato il periodo di osservazione. L'Unità operativa di Coordinamento Donazioni Organi e Tessuti, in costante contatto con il Centro Regionale Trapianti della Campania, ha messo in moto la macchina organizzativa, che ha concluso positivamente il percorso donativo. Per il prelievo multiorgano sono intervenute tre équipe trapiantologiche, tutte della Campania. In una nota l'azienda ospedaliera guidata dal direttore generale Gubitosa ha ringraziato la famiglia della donatrice "per la sensibilità dimostrata nel momento del dolore; il prezioso gesto di solidarietà ha consentito di riaccendere la speranza di vita in persone gravemente malate, che senza trapianto non ce l'avrebbero fatta"."Dall'inizio dell'anno all'ospedale di Caserta -spiegano il direttore di Anestesia e Rianimazione, Pasquale De Negri, e la referente dell'Unità di Coordinamento Donazioni Organi e Tessuti, Patrizia Tidona - su due accertamenti di morte cerebrale abbiamo registrati un consenso alla donazione ed è stato effettuato n° 1 prelievo multiorgano.

Nel 2023, invece, su 4 accertamenti di morte cerebrale, si sono registrati due consensi alla donazione e due opposizioni e sono stati effettuati 2 prelievi multiorgano. I trapianti salvano la vita -sottolineano gli specialisti - ma senza donazioni non possono esserci trapianti".



