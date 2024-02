Stellantis: sindacati chiedono "chiarezza" su Pomigliano

Piano industriale , chiarezza sul settore automotive, e salvaguardia occupazionale dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli). Sono i punti evidenziati dai segretari di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm, nel corso di un incontro convocato dall'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco, per decidere la data di un Consiglio comunale monotematico sul futuro e le iniziative a sostegno dei lavoratori del locale stabilimento automobilistico.

"Credo che l'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco, debba invitare Tavares e chiedergli di esplicitare quali sono le negatività del locale stabilimento Stellantis" ha detto Mauro Cristiani, segretario generale della Fiom di Napoli, nel corso dell'incontro.

"E' importante fare fronte comune - ha aggiunto Biagio Trapani, segretario generale della Fim di Napoli - serve fare chiarezza sulla visione che, Governo da una parte e Stellantis dall'altra, hanno sul futuro del settore in Italia. Le sfide fatte e vinte nel passato hanno dimostrato quanta professionalità e quanto attaccamento ci sia nel sito di Pomigliano. Non siamo oggi in una situazione catastrofica, il sito è in piena saturazione organica e organizzativa, ma ci potremmo ritrovare in questa condizione se non ci muoviamo adesso, il 2026 è dietro l'angolo". Per Crescenzo Auriemma, segretario generale della Uilm di Napoli e Campania "il grande problema in Italia è che manca una visione strategica dell'industria italiana partendo dall'Ilva, all'automotive e all'elettrodomestico e navale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA