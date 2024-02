Marittimi in prefettura Napoli contro tagli a indennità malattia

Focus sul lavoro marittimo e sulla disoccupazione, oggi, nella prefettura di Napoli. Il prefetto Michele di Bari, presente il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, ha incontrato i sindacati dei lavoratori marittimi, che sono in agitazione e che hanno esposto le principali problematiche del comparto. Tra queste, la decurtazione dell'indennità di malattia prevista dalla Legge di Bilancio 2024, la necessità di incrementare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, del riconoscimento della loro tipologia di lavoro come usurante e della formazione specialistica per tutte le diverse figure professionali.

Richieste motivate con la consapevolezza delle peculiarità del lavoro marittimo, svolto in contesti angusti e lontano dalle famiglie.

Il sottosegretario Durigon, si legge in una nota della prefettura, ha fornito la propria disponibilità a "continuare il dialogo e ad approfondire gli aspetti critici emersi dalla discussione, per individuare specifiche misure che supportino il comparto marittimo, settore fondamentale per l'economia del nostro Paese, in particolare con il potenziamento del tavolo di confronto già aperto presso l'Inps".

A seguire, si è svolto un incontro tecnico sul tema della disoccupazione di lunga durata nella città di Napoli, alla presenza anche dell'assessore comunale al Lavoro e alle Politiche giovanili, Chiara Marciani e del responsabile di zona dell'Anpal Servizi Agenzia Nazionale Politiche attive del Lavoro spa, Michele Raccuglia.

All'esito del confronto, il sottosegretario Durigon ha confermato che il tavolo dedicato sta proseguendo il proprio lavoro, al fine di "costruire un percorso condiviso volto a favorire l'inserimento occupazionale di disoccupati appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate".



