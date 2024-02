Sbarra, 'forte sostegno ai lavoratori Fos di Battipaglia'

"Forte sostegno della Cisl ai lavoratori della Fos di Battipaglia. È inaccettabile che il nostro paese utilizzi le risorse del Pnrr per l'infrastrutturazione digitale installando fibre ottiche prodotte in Cina di bassa qualità e non quelle prodotte in Italia a Battipaglia. Ci batteremo perche' il il governo nazionale e le istituzioni locali si adoperino per salvaguardare tutti i posti di lavoro e trovare una soluzione stabile ad una attività produttiva che esprime qualità ed eccellenza".

Lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra incontrando stamattina a Salerno una delegazione di lavoratori della Fos di Battipaglia impegnati in una dura vertenza per difendere l'occupazione nell'unico stabilimento produttore di fibre ottiche sul territorio italiano che rischia di chiudere per mancanza di commesse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA