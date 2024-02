Vaccini Covid, scarsa in Campania la copertura degli anziani

Il tasso di copertura vaccinale anticovid per la popolazione nella fascia 60-69 anni è in Campania dell'1,3%, come rende noto oggi il report nazionale della fondazione Gimbe - aggiornato al 15 gennaio 2024 - che paragona le performances regionali con quelle di altre nazioni europee. Un dato ben al di sotto della media italiana (5,7%) che vede la Campania penultima fra le regioni insieme alla Calabria.

Il tasso di copertura all'1,3% in questo range anagrafico è pari a quello della Bulgaria.

La copertura vaccinale per la popolazione 70-79 anni è in Campania del 3,3%, anche qui ben al di sotto della media nazionale all'11%. La copertura per gli over 80 anni è del 3,8%, contro il dato medio italiano del 14,4% e al di sotto del tasso di copertura della Grecia del 4,4%.



