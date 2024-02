Salernitana; 4 colpi, c'è anche il centravanti di Israele

Nell'ultimo giorno di calciomercato la Salernitana ha ufficializzato quattro operazioni in entrata. L'ultima è stata ratificata a pochi secondi dal gong: la società campana ha ingaggiato Shon Weissman, attaccante della nazionale israeliana, classe '96, che arriva a titolo temporaneo dal Granada. Walter Sabatini è pronto a scommettere su di lui per rilanciare l'attacco della Salernitana.

I campani, sempre in giornata, hanno ufficializzato l'ingaggio di Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 che arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Pisa.

Pupillo di Sabatini, il 24enne tornerà ad essere protagonista in serie A.

Dal Milan, invece, è arrivato in prestito il difensore Marco Pellegrino, classe 2002 che in rossonero ha trovato pochissimo spazio.

Per il centrocampo, invece, Sabatini ha puntato su Iron Gomis, classe '99 che arriva in prestito dai turchi del KasÕmpaşa Spor Kulübü.

Domani, inoltre, la Salernitana ufficializzerà l'ingaggio di Jerome Boateng che, essendo svincolato, potrà essere annunciato a mercato chiuso. In precedenza la società campana aveva ingaggiato i difensori Niccolò Pierozzi, Alessandro Zanoli, Triantafyllos Pasalidīs e Toma Basic. La Salernitana in giornata ha ufficializzato anche le cessioni in prestito (con opzione e contro-opzione) del centrocampista Kaleb Jimenez all'Atalanta U23 e del difensore Matteo Lovato, passato al Torino a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Jovane Cabral è tornato allo Sporting Lisbona che lo ha ceduto all'Olympiakos, mentre Erik Botheim è stato ceduto a titolo definitivo al Malmo.



