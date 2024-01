Scossa di terremoto nel Salernitano, magnitudo 3.8. Paura ma niente danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, è stata registrata a Ricigliano, in provincia di Salerno.

La scossa, ad una profondità di 8km, è stata avvertita alle ore 10.23 dalla popolazione sia della provincia di Salerno che della Basilicata visto che le due aree sono molto vicine. Al momento non si segnalano danni.



Terremoto nel Salernitano, nessuna segnalazione di danni

Alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco non sono arrivate segnalazioni di danni, ma solo richieste di informazioni, in merito alla scossa di terremoto registrata con epicentro nel Comune di Ricigliano. Lo scrivono su X gli stessi vigili del fuoco.

Il sindaco di Ricigliano, 'tanta paura ma niente danni'

Tanta paura a Ricigliano, in provincia di Salerno e a ridosso della Basilicata, per la scossa di magnitudo 3.8 avvertita questa mattina alle 10.23. "E' stata molto forte - dice all'ANSA il sindaco, Giuseppe Picciuoli -, ma fortunatamente non si registrano danni". "La scossa di stamani - prosegue - ci ha fatto ricordare i momenti vissuti con il sisma del 1980, ma allora il nostro paese subì ingenti danni. Ci siamo subito attivati per verificare se ci fossero state delle conseguenze, ma al momento non registriamo nulla". Qualcuno è sceso in strada subito dopo la scossa, che è stata breve. Ricigliano è un piccolo centro di poco più di mille abitanti. A seguito del sisma del 1980, le abitazioni sono state ricostruite secondo i più moderni criteri antisismici.

Scossa 2.5 in Garfagnana, epicentro a Fosciandora

Un terremoto di magnitudo 2.5 c'è stato stamani in Alta Garfagnana, con epicentro a 7 km nord est dall'abitato di Fosciandora (Lucca).

La scossa è stata registrata alle 7.47 ad una profondità di 10 km dagli strumenti dell'Ingv. L'epicentro corrisponde al crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano, a Monte Romecchio (1700 metri slm).

In Toscana un'altra scossa, ma con magnitudo 1.1, c'era stata con epicentro posto 4 km a nord est di Certaldo, nella provincia di Firenze, sabato sera alle 23.42.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA