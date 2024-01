Furgone e ricambi rubati sequestrati su A16

Pezzi di ricambio provenienti da furti di auto sono stati rinvenuti dalla Polstrada della Sottosezione di Avellino ovest all'interno di un furgone abbandonato nel tratto Benevento-Napoli dell'A16 Napoli-Canosa.

Il veicolo era stato abbandonato, con le chiavi nel cruscotto ed una ruota sgonfia, sulla corsia di emergenza. Tra i ricambi trovati all'interno, anche una centralina di un'auto rubata in provincia di Milano. Il furgone, risultato di proprietà di una società con sede a Cerignola, in provincia di Foggia, è stato sequestrato insieme alla merce. Indagini sono in corso per identificare i ricettatori.



