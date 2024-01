"Buone Notizie 2024", premiata la Banda Rulli Frulli

La "Buona Notizia dell'anno" appena trascorso, il 2023, è una banda d'inclusione, che dona a tutti l'opportunità di sentirsi accolti e valorizzati. Una banda dove ognuno può partecipare suonando strumenti inventati, costruiti e colorati insieme: si chiama "Banda Rulli Frulli", un sogno diventato realtà dal 2010 grazie a Federico Alberghini della "Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli" di Finale Emilia. La "Banda Rulli Frulli" sarà premiata sabato 27 gennaio a Caserta, presso la Biblioteca del Seminario Vescovile, nell'ambito del "Premio Buone Notizie 2024", organizzato dall'omonima associazione insieme all'Ucsi Caserta e in collaborazione con il "Corriere Buone Notizie" del "Corriere della Sera". "L'obiettivo del Premio - spiega Luigi Ferraiuolo, segretario generale del Premio - è quello di promuovere e diffondere il valore dell'informazione corretta ed equilibrata.

Il Buone notizie, unico riconoscimento di questo tipo in Itlaia, è nato dall'empito di voler promuovere i comunicatori e i giornalisti che fanno buona informazione, raccontando anche i lati positivi della quotidianità: perché un buon esempio vale più di mille pur impegnati discorsi". "La banda è la banda - spiega Alberghini - non ci sono solisti, non ci sono elementi che spiccano rispetto ad altri ma si è tutti uguali e ognuno dà il proprio contributo col massimo del proprio impegno". Gli altri vincitori del "Buone Notizie 2024" sono Giovanni Grasso, portavoce del Quirinale e giornalista di "Avvenire", Giuseppina Paterniti, già direttore editoriale della Rai; e Paolo Marchi, di "Striscia la Notizia". Il premio, giunto alla quindicesima edizione, consiste in una scultura in bronzo fusa appositamente dall'artista Battista Marello, e gode del patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti nazionale e della Campania, della Fisc, Federazione italiana settimanali cattolici italiani, della Fnsi e del Sindacato dei giornalisti campani e casertani, con l'Assostampa e l'Ucsi, Unione stampa cattolica italiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA