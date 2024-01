A Caserta debutta la nuova "Pantera" della Polizia di Stato

La nuova "Pantera" della Polizia di Stato, l'Alfa Romeo Tonale, sarà da domani in servizio a Caserta. Dotata di protezioni balistiche e antisfondamento ed equipaggiata con un avanzato sistema di comunicazione digitale con la Sala Operativa per velocizzare i controlli su strada, la Tonale sarà in servizio sul territorio, ripercorrendo le orme di altre vetture di Alfa Romeo diventate "iconiche", nel segno di quell'antico legame con la Polizia di Stato nato negli anni '50 del secolo scorso. Allora era la 1900 TI Super - la cui livrea di colore scuro ispira l'appellativo "pantera" - poi negli anni '60 e '70 arrivarono le mitiche Giulietta 1300 e Giulia Super 1600, fino ad arrivare ai tempi recenti delle auto, con livrea bianco-azzurra, 155, 159 e Giulia.



