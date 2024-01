Aggredisce la compagna, arrestato dai carabinieri

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Fisciano, nel Salernitano, per aver aggredito la partner.

I fatti risalgono alla sera di venerdì scorso quando l'uomo, al culmine di una lite, ha aggredito la convivente colpendola con pugni e costringendola a rifugiarsi in un'auto per trovare riparo fino all'arrivo dei carabinieri. Questi lo hanno intercettato e bloccato mentre fuggiva dal luogo dell'aggressione.

Il 46enne, del luogo, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni e trasferito nel carcere di Salerno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA