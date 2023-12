Rfi, nuovi sistemi hi-tech per circolazione nel nodo di Napoli

Un sistema di supervisione e regolazione ad alta tecnologia per il nodo di Napoli. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila Polo Infrastrutture, ha attivato presso la sala di controllo del Posto Centrale di Napoli un nuovo e più moderno sistema Sccm (Sistema Comando e Controllo in presenza di ACC Multistazione) per ottimizzare la supervisione della circolazione, garantendo una migliore affidabilità e regolarità nella gestione del traffico ferroviario e al tempo stesso una più facile implementazione degli aggiornamenti infrastrutturali e tecnologici programmati nei prossimi anni nel nodo di Napoli, a partire dalla nuova Napoli - Bari, nonché dagli sviluppi correlati al completamento dei corridoi con il sistema Ertms (European Rail Traffic Management System).

Il nuovo sistema di comando di Napoli è stato realizzato utilizzando soluzioni innovative tecnologiche mediante un'architettura modulare e virtualizzata che permette di gestire: la supervisione dell'intera giurisdizione del nodo di Napoli; l'implementazione del futuro aggiornamento multi-tecnologico; le fasi di attivazione dei futuri sistemi nel nodo di Napoli senza problemi nelle tratte non interessate da modifiche tecnologiche.

Il nuovo sistema è stato attivato il 17 dicembre scorso ed ha interessato anche l'adeguamento software di altri sistemi, tra i quali l'Sccm della linea alta velocità Roma - Napoli presso il Posto Centrale di Roma Termini e il sistema per il controllo centralizzato del traffico della linea tirrenica sud presso il Posto Centrale di Reggio Calabria.

"Il rinnovo delle tecnologie determinerà un sensibile miglioramento della qualità del servizio e della regolarità della circolazione, garantendo una maggiore affidabilità dell'infrastruttura e un'ottimizzazione della gestione in caso di anormalità", assicura Rfi.

L'investimento economico complessivo ammonta a circa 9 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA