'La cantata dei Pastori' di Faiello arriva a Nisida

Farà tappa anche al carcere minorile di Nisida 'La Cantata dei Pastori' in forma concerto del maestro Carlo Faiello, che riparte per le festività natalizie con un tour in Campania, protagonista Giovanni Mauriello, nel cast anche Marianita Carfora, Elisabetta D'Acunzo e Matteo Mauriello. Per la prima volta il concerto /spettacolo, prodotto da 'Il Canto di Virgilio', arriva a Nisida, mercoledì 27 dicembre, alle ore 18, nella chiesa a picco sul mare di S.

Maria a Mezza Costa. Grazie al supporto della polizia penitenziaria l'evento verrà proposto per i ragazzi reclusi e per pubblico esterno, che potrà prenotarsi (ingresso gratuito). "Proveremo magicamente, almeno per una sera, ad abbattere idealmente muri, filo spinato, barriere con canzoni che parlano di pace, luce e rinascita"dice Faiello. L'ex componente della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che già una volta riuscì a coinvolgere i ragazzi del penitenziario partenopeo al Premio Recanati alla presenza del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, questa volta ha proposto l'iniziativa al parroco e il direttore dell'Istituto di pena minorile.

Ispirata alla celebre opera di Andrea Perrucci reinterpretata dal maestro Faiello, quest'anno la Cantata tornerà in scena il 22 dicembre nella Chiesa di Santa Maria Desolata, per proseguire il 23 dicembre nella Chiesa S. Alfonso Maria dei Liguori a Telese (Bn), il 26 dicembre alla Domus Ars di via Santa Chiara, Napoli (solo questo concerto è a pagamento, prezzo del biglietto 10 euro); il 28 dicembr alla Parrocchia dell'Immacolata Concezione in Piazza G. Di Vittorio a Napoli, il 29 dicembre alla Chiesa San Giacomo Apostolo a Furore (Sa). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 19,30.



